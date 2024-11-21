Венгрия разворачивает новую систему ПВО на северо-востоке у границы с Украиной

Венгрия устанавливает на северо-востоке страны дополнительные средства ПВО из-за возможной эскалации конфликта на Украине, сообщил министр обороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницки. Соответствующее видеообращение он опубликовал на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

При этом Салай-Бобровницки отметил, что Венгрия надеется на скорейшее достижение мира дипломатическим путем, однако «на всякий случай», он распорядился развернуть на северо-востоке страны военное оборудование и средства воздушного наблюдения и противовоздушной обороны.

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Так же он добавил, что ответственные за наблюдение за воздушным пространством Венгрии находятся в состоянии боевой готовности.

Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан выступил за пересмотр санкций против России, потому что из-за них растут цены на энергоносители, напоминает RT.

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ФОТО: EPA / ТАСС
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