Венгрия разворачивает новую систему ПВО на северо-востоке у границы с Украиной
Венгрия устанавливает на северо-востоке страны дополнительные средства ПВО из-за возможной эскалации конфликта на Украине, сообщил министр обороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницки. Соответствующее видеообращение он опубликовал на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
При этом Салай-Бобровницки отметил, что Венгрия надеется на скорейшее достижение мира дипломатическим путем, однако «на всякий случай», он распорядился развернуть на северо-востоке страны военное оборудование и средства воздушного наблюдения и противовоздушной обороны.
Так же он добавил, что ответственные за наблюдение за воздушным пространством Венгрии находятся в состоянии боевой готовности.
Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан выступил за пересмотр санкций против России, потому что из-за них растут цены на энергоносители, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Wildberries опровергли, что Татьяна Ким планирует стать президентом России
- ВСУ пытались атаковать Астраханскую область
- Майли Сайрус выпустит альбом «Something Beautiful», вдохновленный группой Pink Floyd
- НБКИ: Количество выданных автокредитов упало в октябре на 35%
- Путин провел телефонный разговор с премьером Ирака
- Венгрия разворачивает новую систему ПВО на северо-востоке у границы с Украиной
- В Китае геологи нашли запасы золота на $82,8 млрд
- Такер Карлсон назвал США фашистским государством
- Комитет Госдумы одобрил закрепление термина «студенческая семья» в законодательстве
- Актер Кевин Сорбо: У власти в США скоро не останется тех, кто желает войны с РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru