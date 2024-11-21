Венгрия разворачивает новую систему ПВО на северо-востоке у границы с Украиной

Венгрия устанавливает на северо-востоке страны дополнительные средства ПВО из-за возможной эскалации конфликта на Украине, сообщил министр обороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницки. Соответствующее видеообращение он опубликовал на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

При этом Салай-Бобровницки отметил, что Венгрия надеется на скорейшее достижение мира дипломатическим путем, однако «на всякий случай», он распорядился развернуть на северо-востоке страны военное оборудование и средства воздушного наблюдения и противовоздушной обороны.