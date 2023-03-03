Венгрия ратифицирует вступление Швеции и Финляндии в НАТО в мае

Венгерский парламент 17 мая может собраться, чтобы рассмотреть вопрос о приеме в состав НАТО Финляндии и Швеции. Об этом сообщила президент Венгрии Каталин Новак во время своего визита в Прагу, приводит её слова сетевое издание České noviny.

Он отметила, что считает оправданным расширение Североатлантического альянса.

Парламент Финляндии поддержал вступление страны в НАТО

«Венгрия не будет последней страной, принявшей решение о ратификации вступления», - добавила Новак, напомнив, что последнее слово останется за Турцией, которая также пока не ратифицировала документы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО.

Ранее, как сообщила НСН, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган исключил членство Швеции в НАТО из-за сожжённого Корана.

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