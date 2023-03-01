Парламент Финляндии поддержал вступление страны в НАТО

Финские парламентарии проголосовали за вступление страны в военный блок НАТО. Об этом сообщает издание YLE.

184 депутата отдали свои голоса в поддержку вступления республики в Североатлантический альянс, семь – высказались против членства страны в организации. Для окончательной ратификации вступления Финляндии в НАТО на национальном уровне закон должен подписать президент страны Саули Ниинистё.

Глава МИД Финляндии высказался о сроках вступления в НАТО

Необходимо также ещё заручиться поддержкой парламентов Турции и Венгрии.

Ранее, как сообщала НСН, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности рассмотреть вступление Финляндии в НАТО.


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ФОТО: скриншот с видео
ТЕГИ:НАТОГолосованиеДепутатыПарламентФинляндия
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