Парламент Финляндии поддержал вступление страны в НАТО

В Кремле не верят, что Украина не наносит удары по России Российские военные отразили ночную массированную атаку дронов на Крым Пригожин заявил, что информация о возможном отступлении ВСУ из Бахмута не соответствует действительности Парламент Финляндии проголосовал за законопроект о вступлении страны в НАТО Каждый четвертый россиянин предпочитает покупать продукты с истекающим сроком годности