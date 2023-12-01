Венгрия предложила создать денежный фонд для помощи Украине
Для помощи Украине необходимо создать особый денежный фонд на основе межправительственных соглашений, а не выделять средства из бюджета Евросоюза. Об этом заявил глава правительства Венгрии Виктор Орбан, сообщило агентство РИА Новости.
Он отметил, что каждая из стран может внести в него посильную сумму, после чего эти деньги будут перечислены Киеву. Премьер-министр Венгрии указал на то, что страны поставляют вагонами Украине деньги и оружие, при этом испытывая экономические проблемы.
По мнению Орбана, такая помощь разрушает блок, ведь финансирование конфликта и функционирование бюджета происходят в разных ритмах. Из-за это семилетний бюджет был истрачен менее чем за три года, добавил политик.
Вместе с тем, несмотря на поддержку со стороны Евросоюза, украинская армия не смогла достичь успехов на поле боя, подчеркнул Орбан. Премьер-министр Венгрии усомнился и в том, что положение дел изменится, если Украине пошлют еще больше средств. Он призвал финансировать прекращение огня и мирные переговоры.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев не может позволить себе «заморозку» конфликта с Россией. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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