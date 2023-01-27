Венгрия пообещала не допустить санкций Евросоюза против российской ядерной энергетики
Венгрия наложит вето на европейские санкции в отношении российской ядерной энергетики. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth.
Глава венгерского правительства отметил, что Будапешт не допустит ограничений, которые еще больше увеличат инфляцию в стране.
«Самое важное тут — цена на энергию. Поэтому мы не позволим осуществиться плану распространить санкции и на ядерную энергетику», — подчеркнул Орбан.
Ранее СМИ сообщили, что Польша передала странам Евросоюза свои предложения по десятому пакету санкций против РФ. Ограничения предусматривают в том числе приостановку сотрудничества с Москвой в сфере ядерной энергетики, напоминает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+7 077 / сут.
Умерли
395 тыс.+40 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+5 270 / сут.
- Президент Хорватии пожелал удачи Германии, «воюющей» с Россией
- Кригизия и Узбекистан определили госграницы
- Венгрия пообещала не допустить санкций Евросоюза против российской ядерной энергетики
- Путин ратифицировал российско-белорусское соглашение о взаимном признании виз
- Один человек погиб в результате нападения на посольство Азербайджана в Тегеране
- ФОМ: половина россиян ощущают тревогу
- Комбат Ходаковский: ВСУ пытаются сопротивляться российскому наступлению на Угледар
- Чемезов назвал заявления о «снарядном голоде» ВС России полной ерундой
- В ООН призвали Европу готовиться к новой волне беженцев с Украины
- Клишас: Евросоюз провалил операцию по легализации украденных российских активов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru