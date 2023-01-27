Венгрия пообещала не допустить санкций Евросоюза против российской ядерной энергетики

Глава венгерского правительства отметил, что Будапешт не допустит ограничений, которые еще больше увеличат инфляцию в стране.

«Самое важное тут — цена на энергию. Поэтому мы не позволим осуществиться плану распространить санкции и на ядерную энергетику», — подчеркнул Орбан.

Ранее СМИ сообщили, что Польша передала странам Евросоюза свои предложения по десятому пакету санкций против РФ. Ограничения предусматривают в том числе приостановку сотрудничества с Москвой в сфере ядерной энергетики, напоминает RT.

