Reuters: Польша и Литва добиваются санкций против российского ядерного сектора

Неназванный украинский дипломат рассказал агентству, что было предложено ввести ограничения в отношении «Росатома» и его руководства - с целью «свернуть сотрудничество ЕС с российской атомной отраслью».

Собеседники Reuters также указали, что готовится предложение о расширении санкции в отношении «российских пропагандистских СМИ», а также по исключению большего количества российских банков из глобальной системы SWIFT.

Источники добавили, что 10-й пакет антироссийских санкций Евросоюза планируется подготовить к годовщине начала конфликта — 24 февраля 2023 года.

Ранее официальный представитель европейской внешнеполитической службы Петер Стано заявил, что Евросоюз готовится ввести десятый пакет санкций против России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

