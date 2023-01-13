Reuters: Польша и Литва добиваются санкций против российского ядерного сектора
Польша и Литва настаивают на включение в 10-й пакет санкций российского ядерного сектора, сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники из этих стран.
Неназванный украинский дипломат рассказал агентству, что было предложено ввести ограничения в отношении «Росатома» и его руководства - с целью «свернуть сотрудничество ЕС с российской атомной отраслью».
Собеседники Reuters также указали, что готовится предложение о расширении санкции в отношении «российских пропагандистских СМИ», а также по исключению большего количества российских банков из глобальной системы SWIFT.
Источники добавили, что 10-й пакет антироссийских санкций Евросоюза планируется подготовить к годовщине начала конфликта — 24 февраля 2023 года.
Ранее официальный представитель европейской внешнеполитической службы Петер Стано заявил, что Евросоюз готовится ввести десятый пакет санкций против России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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