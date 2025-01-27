Венгрия получила от ЕК гарантии энергобезопасности
Венгрия получила от Еврокомиссии (ЕК) гарантии энергобезопасности, они были запрошены перед голосованием по вопросу о продлении санкций в отношении России. Об этом рассказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, принимавший участие во встрече глав МИД стран ЕС в Брюсселе.
Министр отметил в соцсетах, что ЕК дала понять, что целостность энергетической инфраструктуры, снабжающей страны - члены ЕС, является вопросом безопасности всего Евросоюза. По его словам, также ЕК добивается от Украины гарантий сохранения поставок нефти в Евросоюз.
Ранее газета Politico со ссылкой на дипломатов Евросоюза сообщила, что Венгрия намерена уступить ЕС в принятии новых антироссийских санкций.
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