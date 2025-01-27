Венгрия получила от ЕК гарантии энергобезопасности

Министр отметил в соцсетах, что ЕК дала понять, что целостность энергетической инфраструктуры, снабжающей страны - члены ЕС, является вопросом безопасности всего Евросоюза. По его словам, также ЕК добивается от Украины гарантий сохранения поставок нефти в Евросоюз.

Ранее газета Politico со ссылкой на дипломатов Евросоюза сообщила, что Венгрия намерена уступить ЕС в принятии новых антироссийских санкций.



