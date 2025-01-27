СМИ: Венгрия намерена уступить ЕС в принятии новых антироссийских санкций
Венгрия намерена уступить ЕС в принятии новых антироссийских санкций, пишет газета Politico со ссылкой на дипломатов Евросоюза.
По данным издания, Венгрия рассчитывает, что уже 27 января будет заключено соглашение, которое позволит стране чувствовать себя в безопасности на фоне «энергетического вопроса». О каких договоренностях идет речь, пока не уточняется.
Ранее сообщалось, что Будапешт поддержит продление рестрикций, если Украина вернет транзит газа, прекратит атаки на «Турецкий поток» и перестанет угрожать транзиту нефти.
Венгрия потеряла свыше 18 миллиардов евро из-за санкций против России, заявил ранее премьер-министр страны Виктор Орбан в эфире радио Kossuth. Он отметил, что сейчас на повестке дня стоит вопрос о продлении санкций. По словам Орбана, он призвал европейских лидеров понять, что «так продолжать больше нельзя».
Ранее издание Bloomberg со ссылкой на европейских дипломатов сообщило, что на случай, если из-за позиции Венгрии не удастся продлить санкции против России, у Евросоюза нет плана «Б», передает «Радиоточка НСН».
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