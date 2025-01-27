Главы МИД стран ЕС одобрили продление санкций против России
27 января 202514:33
Министры иностранных дел 27 стран ЕС одобрили продление санкций против России. Об этом в своих соцсетях заявила глава евродипломатии Кая Каллас.
Речь идёт о продлении антироссийских экономических санкций на шесть месяцев.
«Главы МИД ЕС договорились ещё раз продлить санкции против России», - написала Каллас.
Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Венгрия потеряла 18 миллиардов евро из-за антироссийских санкций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru