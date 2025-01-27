Главы МИД стран ЕС одобрили продление санкций против России

Министры иностранных дел 27 стран ЕС одобрили продление санкций против России. Об этом в своих соцсетях заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

СМИ: Венгрия намерена уступить ЕС в принятии новых антироссийских санкций

Речь идёт о продлении антироссийских экономических санкций на шесть месяцев.

«Главы МИД ЕС договорились ещё раз продлить санкции против России», - написала Каллас.

Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Венгрия потеряла 18 миллиардов евро из-за антироссийских санкций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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