Венгрия отказалась вкладываться в фонд помощи Украине
Венгрия не готова участвовать в формировании фонда помощи Украине на сумму 100 млрд евро. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, сообщило агентство ТАСС.
Венгерский политик подчеркнул, что против создания фонда выступили и некоторые другие страны НАТО.
Напомним, данная инициатива исходит от генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга. Он также предложил передать управление контактной группой для координации поставок оружия Украине под контроль НАТО. При этом многие члены альянса усомнились в возможности реализовать инициативу вследствие неопределенности в вопросе механизма сбора средств.
Ранее Сийярто заявил, что Венгрия решительно протестует против того, чтобы обсуждать вопрос отправки военнослужащих из западных государств на Украину.
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