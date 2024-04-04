Венгрия отказалась вкладываться в фонд помощи Украине

Венгерский политик подчеркнул, что против создания фонда выступили и некоторые другие страны НАТО.

Напомним, данная инициатива исходит от генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга. Он также предложил передать управление контактной группой для координации поставок оружия Украине под контроль НАТО. При этом многие члены альянса усомнились в возможности реализовать инициативу вследствие неопределенности в вопросе механизма сбора средств.

Ранее Сийярто заявил, что Венгрия решительно протестует против того, чтобы обсуждать вопрос отправки военнослужащих из западных государств на Украину.

