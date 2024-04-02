Венгрия выступила решительно против отправки западных военных на Украину

Венгрия решительно протестует против того, чтобы обсуждать вопрос отправки военнослужащих из западных государств на Украину. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, сообщило агентство ТАСС.

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По словам венгерского политика, стремление к миру Будапешта идет вразрез с позицией большинства лидеров европейских стран. Сийярто добавил, что государства, чья позиция схожа с мнением Венгрии, «немедленно начинают подвергаться стигматизации».

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что западные страны могут решить отправить свои войска на Украину через 2-3 месяца.

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ФОТО: РИА Новости
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