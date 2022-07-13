Венгрия отказалась поддержать новые санкции против России
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не будет даже обсуждать эмбарго на российский газ, сообщает РИА Новости.
По его словам, республика не поддержит новый пакет ограничений, если в него включат «Газпром» или «Газпромбанк».
«Было предложение от одной страны Евросоюза наметить включение «Газпромбанка» в возможный санкционный список. Мы решительно заявили, что мы не поддержим никакой пакет, если там будут санкции против «Газпрома» или «Газпромбанка», - подчеркнул он.
Ранее Сийярто заявил, что Венгрия физически не сможет заменить поставки российских энергоресурсов, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+3 929 / сут.
Умерли
382 тыс.+42 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+3 363 / сут.
- Технику из России отправили на восстановление Новой Каховки
- ЦБ: Число выявленных финансовых пирамид в 2022 году выросло в 6,5 раза
- Тарпищев оценил сообщения об отстранении россиян от Уимблдона-2023
- В Минпромторге считают, что белая офисная бумага вредила здоровью
- Кубань может лишиться урожая из-за нашествия саранчи
- Венгрия отказалась поддержать новые санкции против России
- В Кремле выразили надежду, что Саудовская Аравия не будет действовать против России
- «От Анны до кальмара»: В США объявлены номинанты на премию «Эмми»
- В Совете Федерации призвали Украину не смешить мир признанием суверенитета Ичкерии*
- Адвокат: Яшину официально предъявили обвинение в дискредитации ВС РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru