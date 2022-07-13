Венгрия отказалась поддержать новые санкции против России

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не будет даже обсуждать эмбарго на российский газ, сообщает РИА Новости.

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По его словам, республика не поддержит новый пакет ограничений, если в него включат «Газпром» или «Газпромбанк».

«Было предложение от одной страны Евросоюза наметить включение «Газпромбанка» в возможный санкционный список. Мы решительно заявили, что мы не поддержим никакой пакет, если там будут санкции против «Газпрома» или «Газпромбанка», - подчеркнул он.

Ранее Сийярто заявил, что Венгрия физически не сможет заменить поставки российских энергоресурсов, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:ЭмбаргоРоссийский ГазСанкции Против РоссииСанкции ЕСВенгрия
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