Венгрия отказалась поддержать новые санкции против России

По его словам, республика не поддержит новый пакет ограничений, если в него включат «Газпром» или «Газпромбанк».

«Было предложение от одной страны Евросоюза наметить включение «Газпромбанка» в возможный санкционный список. Мы решительно заявили, что мы не поддержим никакой пакет, если там будут санкции против «Газпрома» или «Газпромбанка», - подчеркнул он.

Ранее Сийярто заявил, что Венгрия физически не сможет заменить поставки российских энергоресурсов, сообщает RT.