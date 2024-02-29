По его словам, Будапешт отказался от выделения денег, так как они могли пойти на оплату отправленных на Украину вооружений.

Он указал, что венгерские власти выступают за мирное урегулирование конфликта на Украине, поэтому упомянутая сумма будет направлена на поддержание безопасности и стабильности в Чаде.

«Мы решили использовать эти 18 млн долларов для укрепления безопасности в Чаде, для создания нового учебного заведения в целях подготовки армейских офицеров в Чаде и для улучшения возможностей вооруженных сил Чада», - заключил Сийярто.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в своих соцсетях заявил, что политика санкций против России провалилась, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

