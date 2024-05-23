Венгрия назвала Россию своим партнером

Венгрия и Россия продолжают поддерживать партнерские отношения и сотрудничают по различным направлениям. Об этом заявил руководитель канцелярии главы правительства Венгрии Гергей Гуйяш, сообщид портал About Hungary.

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По его словам, сотрудничество Москвы и Будапешта базируется на взаимных интересах.

Также Гуйяш подчеркнул неспособность ВСУ держать оборону в зоне спецоперации России на Украине и добавил, что Киев начал новую волну мобилизации из-за тяжелой обстановки на фронте. Кроме того, он назвал безответственными идеи ряда политиков Евросоюза восстановить всеобщую воинскую службу.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что направление войск западных стран на Украину приведет к новой мировой войне.

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Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
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