Венгрия назвала Россию своим партнером
Венгрия и Россия продолжают поддерживать партнерские отношения и сотрудничают по различным направлениям. Об этом заявил руководитель канцелярии главы правительства Венгрии Гергей Гуйяш, сообщид портал About Hungary.
По его словам, сотрудничество Москвы и Будапешта базируется на взаимных интересах.
Также Гуйяш подчеркнул неспособность ВСУ держать оборону в зоне спецоперации России на Украине и добавил, что Киев начал новую волну мобилизации из-за тяжелой обстановки на фронте. Кроме того, он назвал безответственными идеи ряда политиков Евросоюза восстановить всеобщую воинскую службу.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что направление войск западных стран на Украину приведет к новой мировой войне.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Силуанов: Налоговый режим для самозанятых останется неизменным до 2028 года
- Два мирных жителя пострадали при обстреле села Новая Таволжанка
- Вечера памяти Александра Ширвиндта пройдут в Театре Сатиры летом и осенью
- Замначальника УФСИН по Подмосковью Талаев задержан за подозрение о взятке
- Дело о крупнейших взятках в истории России поступило в суд
- Басилашвили может сняться в фильме про зоосад времён блокады Ленинграда
- Венгрия назвала Россию своим партнером
- СМИ: Шесть сотрудников OZON погибли при пожаре в хостеле под Истрой
- Сын главы Чечни стал президентом ФК «Ахмат»
- ФСБ предотвратила четыре покушения на главу Крыма Аксенова за год
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru