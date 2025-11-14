«Сейчас решение будет принято, если будет 100% голосов. Если в ЕС принимают другую систему голосования, например, большинством голосов, то любое вето обходится. Это вопрос механизма голосования. У Орбана есть очень хороший инструмент, чтобы этого не допустить, это прямое взаимодействие с Трампом. Если бы в Европе хотели бы договориться с Венгрией, они бы давно договорились. Орбан неоднократно говорил, что Венгрия готова принять компенсацию за выпадающие доходы из-за санкций, например. Он готов был на все закрыть глаза. Это не такие большие деньги для Европы – примерно один миллиард евро. Но никто из ЕС не согласился», - отметил он.

По его словам, российская нефть уже давно попала под санкции ЕС, но перепродается через третьи страны.

«Мы сегодня поставляем газ в Европу через Турцию, а также сжиженный газ. От всего этого Европа планирует отказаться. По газу нет санкций сейчас, только по нефти и нефтепродуктам. Но нефть и нефтепродукты спокойно перепродаются через третьи страны. Баланс не изменился, просто наша нефть теперь иногда называется индийской или еще какой-то. У нас нет выпадения больших объемов», - добавил собеседник НСН.

Совет Евросоюза утвердил в октябре поэтапный отказ от импорта газа из РФ с 1 января 2026 года на основании предложения Европейской комиссии, сохранив при этом переходный период для существующих контрактов до 1 января 2028 года. Совет ЕС также хочет запретить импорт российской нефти с 1 января 2028 года. Это решение еще предстоит согласовать с Европейским парламентом, передает «Радиоточка НСН».

