Венгрия готова одобрить санкции против России за миллиард евро от ЕС
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин заявил НСН, что премьер Венгрии Виктор Орбан пытается надавить на Европу через Трампа.
Премьер Венгрии Виктор Орбан был готов одобрить санкции против России за компенсацию в миллиард евро от Евросоюза, заявил НСН директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
Виктор Орбан сообщил о наличии у Будапешта инструментов для противодействия попыткам Евросоюза обойти венгерское вето на санкции в отношении энергоресурсов из России, заявил представитель правительства Венгрии Золтан Ковач. Пикин рассказал, какие есть инструменты у ЕС и у Орбана.
«Сейчас решение будет принято, если будет 100% голосов. Если в ЕС принимают другую систему голосования, например, большинством голосов, то любое вето обходится. Это вопрос механизма голосования. У Орбана есть очень хороший инструмент, чтобы этого не допустить, это прямое взаимодействие с Трампом. Если бы в Европе хотели бы договориться с Венгрией, они бы давно договорились. Орбан неоднократно говорил, что Венгрия готова принять компенсацию за выпадающие доходы из-за санкций, например. Он готов был на все закрыть глаза. Это не такие большие деньги для Европы – примерно один миллиард евро. Но никто из ЕС не согласился», - отметил он.
По его словам, российская нефть уже давно попала под санкции ЕС, но перепродается через третьи страны.
«Мы сегодня поставляем газ в Европу через Турцию, а также сжиженный газ. От всего этого Европа планирует отказаться. По газу нет санкций сейчас, только по нефти и нефтепродуктам. Но нефть и нефтепродукты спокойно перепродаются через третьи страны. Баланс не изменился, просто наша нефть теперь иногда называется индийской или еще какой-то. У нас нет выпадения больших объемов», - добавил собеседник НСН.
Совет Евросоюза утвердил в октябре поэтапный отказ от импорта газа из РФ с 1 января 2026 года на основании предложения Европейской комиссии, сохранив при этом переходный период для существующих контрактов до 1 января 2028 года. Совет ЕС также хочет запретить импорт российской нефти с 1 января 2028 года. Это решение еще предстоит согласовать с Европейским парламентом, передает «Радиоточка НСН».
