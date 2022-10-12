Венгрия договорились с «Газпромом» об отсрочке платежей за газ

Власти Венгрии договорились с «Газпромом» об отсрочке платежей за газ. Об этом сообщили в российском МИД.

В ведомстве отметили, что российский газ будет перенаправлен для поставок в Венгрию с западного на южный маршрут через «Турецкий поток».

Ранее Венгрия заявила, что не поддерживает дополнительные энергетические антироссийские санкции. Глава МИД страны Петер Сийярто назвал санкции Брюсселя ошибочными и провоцирующими европейский энергокризис.

