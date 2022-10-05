Венгрия добилась ограничений на потолок цен на нефть из России

Венгрия в результате переговоров в совете постпредов стран Европейского союза добилась того, что потолок цен на российскую нефть в рамках новых санкций в отношении Москвы не распространится на трубопроводные поставки и заменяющие их в чрезвычайной ситуации морские поставки, сообщил в соцсетях министр иностранных дел страны Петер Сийярто.

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Дипломат также сообщил об исключении атомной энергетики из ограничений ЕС, поэтому рестрикции не распространятся и на строительство новой АЭС «Пакш».

Отмечается, что Будапешт продолжит отстаивать собственную энергобезопасность и не поддерживать вредящие ей ограничительные меры.

Как сообщалось ранее, венгерская компания MVM договорилась с российским «Газпромом» об отсрочке платежа за газ. Соглашение было заключено «в связи с экстремальными колебаниями цен», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:Санкции Против РоссииНефтьВенгрия
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