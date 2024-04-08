«Орбан ослабеет»: В Венгрии ожидают, что США воспользуются протестами
Протесты в Будапеште — следствие скандала с помилованием педофила и усталости правящей партии, которая сможет разрулить ситуацию, но лишится нескольких мандатов на европейских и местных выборах.
Венгрию в последнее время потряс скандал с помилованием педофила, к тому же правящая партия «Фидес» попросту устала, протесты продиктованы желанием увидеть у власти новые лица. Об этом НСН заявил венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир.
Ранее агентство ТАСС сообщило, что в Будапеште в субботу состоялся митинг с требованиями отставки правительства, в котором приняли участие несколько десятков тысяч человек. Организатором акции стал юрист Петер Мадьяр, бывший сотрудник венгерских правительственных организаций и бывший муж экс-министра юстиции Венгрии Юдит Варги. По словам Мадьяра, он намерен создать новую политическую партию, которая примет участие в выборах в Европарламент. По словам Штира, сегодня в Венгрии наступила пора политического и морального кризиса.
«Он начался со скандала с помилованием педофила, в результате чего ушли в отставку президент Венгрии Каталин Новак и министр юстиции Юдит Варга. Так что, с одной стороны, причина протестов — в ошибках правительства. С другой стороны, чувствуется усталость в партии, которая на протяжении четырнадцати лет имеет две трети мандатов в парламенте. Протесты, которые организует Мадьяр, совершенно бульварная история, благодаря им он стал знаменитым. Он олицетворяет надежды тех, кто хочет увидеть у власти новое лицо, Мадьяр мешает правительству и оппозиции, многие его считают героем, хотя он таким не является», — сказал Штир.
Собеседник НСН призвал не искать в произошедшем влияние со стороны США.
«Это не американская рука, хотя, конечно, Вашингтон может попытаться использовать эту ситуацию в свою пользу. Это объясняется усталостью правящей партии “Фидес” и последними скандалами. Происходящее не нравится ни оппозиции, ни правительству, но в обществе есть спрос на обновление правящей верхушки. Я так думаю, что “Фидес” разберется с ситуацией, однако лишится нескольких мандатов на европейских и местных выборах, как уже лишился президента и одного из министров. Премьер-министр страны Виктор Орбан не потеряет власть, но его влияние, безусловно, ослабеет», — резюмировал он.
Ранее сторонники оппозиционного блока «Сербия против насилия» перекрыли центральную улицу Белграда Краля Милана.
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