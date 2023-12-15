Крупнейшая забастовка против действий правительства состоялась в Финляндии
Крупнейшая антиправительственная забастовка профсоюзов состоялась в Финляндии. Об этом сообщила Ilta-Sanomat со ссылкой на Центральное объединение профсоюзов.
Отмечается, что в мероприятии участвовали порядка тысячи объектов, входящих в объединение, и около 100 тысяч работников.
Забастовка повлекла прекращение движения поездов, кроме ночных составов дальнего следования. Также практически полностью парализовано движение общественного транспорта в финских мегаполисах.
Также была остановлена работа коммунальных служб и почты. В акции протеста участвовали отдельные энергетические компании, однако на распределение теплоснабжения это не повлияло.
Ранее сообщалось, что более 750 сотрудников американского издания Washington Post примут участие в забастовке, которая станет крупнейшим протестом медиакомпании за почти 50 лет. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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