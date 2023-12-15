Крупнейшая забастовка против действий правительства состоялась в Финляндии

Отмечается, что в мероприятии участвовали порядка тысячи объектов, входящих в объединение, и около 100 тысяч работников.

Забастовка повлекла прекращение движения поездов, кроме ночных составов дальнего следования. Также практически полностью парализовано движение общественного транспорта в финских мегаполисах.

Также была остановлена работа коммунальных служб и почты. В акции протеста участвовали отдельные энергетические компании, однако на распределение теплоснабжения это не повлияло.

Ранее сообщалось, что более 750 сотрудников американского издания Washington Post примут участие в забастовке, которая станет крупнейшим протестом медиакомпании за почти 50 лет. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

