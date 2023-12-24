В Сербии сторонники оппозиции перекрыли центр Белграда

Сторонники оппозиционного блока «Сербия против насилия» перекрыли центральную улицу Белграда Краля Милана, передает ТАСС.

В Белграде началась акция протеста после выборов

Протестующие вечером в воскресенье собрались на новую антиправительственную акцию. У резиденции президента Сербии появилась сцена, с которой звучит музыка.

Собравшиеся держат в руках флаги Сербии и Евросоюза и выкрикивают антиправительственные лозунги.

Сторонники оппозиции заявили о несогласии с победой правящей партии на выборах в городское собрание Белграда. Президент Александр Вучич заявил, что не допустит насильственной смены власти в стране, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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