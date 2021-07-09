Игры в дипломатию. В России оценили перспективы договориться с талибами
Военный эксперт Павел Фельгенгауэр уверен, что обещания «Талибана» могут рухнуть в любой момент.
Делегация «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация – прим. НСН) вчера прибыла на переговоры в Москву. Визит продлится два дня. Официальный представитель талибов отметил, что движение не намерено атаковать расположенные в Афганистане диппредставительства иностранных государств, а также «не позволит кому-либо использовать афганскую землю для действий против РФ и соседних стран».
Надеяться на заявления официальных представителей «Талибана» нужно с большой осторожностью, заявил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» военный эксперт Павел Фельгенгауэр.
«Они приехали не только в Москву, они приехали и в Пекин, и в Тегеран, везде примерно всем говорят одно и то же, что мы будем отличные, хорошие, никому мешать не будем, будем только у себя строить исламское государство. Но это в принципе в России линия Кабулова. Кабулов сейчас на коне, он всегда проповедовал, сколько я его помню, что надо договариваться с талибами. Он сейчас и переговоры ведет. Просто то, что они обещают, это все замечательно, но смогут ли они это выполнить, даже если захотят? Говорить с ними наверно, надо, но надеяться на них нужно с большой осторожностью», - объяснил он.
По словам Фельгенгауэра, талибам не удастся установить тотальный контроль над Афганистаном и в этот раз, поэтому конфликт будет плавно перетекать на соседние территории.
«Из Афганистана будет все перетекать, это понятно, но контроль над Афганистаном они, наверное, не установят никогда. Там будет продолжаться гражданская война. Именно поэтому оттуда будет все перетекать. Пока еще никто никогда в истории не смог силой установить контроль над всем Афганистаном, в том числе и талибы не могли в прошлый раз. Думаю, в этот раз у них тем более не получится. Потому что хазарейцы не будут разоружаться никогда, узбеки не будут разоружаться, таджики не будут разоружаться, пуштуны всегда вооружены. Когда последний раз в Афганистане был мир лет 60 назад примерно, при короле, там была очень сложная система взаимных сдержек и противовесов, разделение власти между племенами, группами. Снова выстроить эту систему очень сложно, если вообще возможно. Подходы талибов довольно брутальные, в Афганистане это обычно не проходит, уж если у американцев не получилось»,- заявил собеседник «Радиоточки НСН».
В свою очередь, спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов в комментарии для Telegram-канала «Радиоточка НСН» заявил, что России невыгодно, чтобы талибы захватили весь Афганистан.
«Считать это выгодным сценарием - большая глупость», - отметил он.
Также, по его словам, на данный момент сторонами не обсуждается вопрос обмена пленными «Талибана» с Кабулом.
Ранее военный историк Евгений Норин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что талибы сейчас представляют собой такую силу, с которой придется договариваться. По его словам, врываться в Афганистан и пытаться еще раз разгромить «Талибан» военной силой в ближайшее время никто не будет.
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