Игры в дипломатию. В России оценили перспективы договориться с талибами

Делегация «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация – прим. НСН) вчера прибыла на переговоры в Москву. Визит продлится два дня. Официальный представитель талибов отметил, что движение не намерено атаковать расположенные в Афганистане диппредставительства иностранных государств, а также «не позволит кому-либо использовать афганскую землю для действий против РФ и соседних стран».

Надеяться на заявления официальных представителей «Талибана» нужно с большой осторожностью, заявил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» военный эксперт Павел Фельгенгауэр.

«Они приехали не только в Москву, они приехали и в Пекин, и в Тегеран, везде примерно всем говорят одно и то же, что мы будем отличные, хорошие, никому мешать не будем, будем только у себя строить исламское государство. Но это в принципе в России линия Кабулова. Кабулов сейчас на коне, он всегда проповедовал, сколько я его помню, что надо договариваться с талибами. Он сейчас и переговоры ведет. Просто то, что они обещают, это все замечательно, но смогут ли они это выполнить, даже если захотят? Говорить с ними наверно, надо, но надеяться на них нужно с большой осторожностью», - объяснил он.

По словам Фельгенгауэра, талибам не удастся установить тотальный контроль над Афганистаном и в этот раз, поэтому конфликт будет плавно перетекать на соседние территории.