«Великолепная пятерка» единороссов Владимира Путина
На съезде «Единой России» определены первые пять кандидатов на выборы в Госдуму.
Президент Владимир Путин назвал имена кандидатов от партии «Единая Россия», которые, по его мнению, могли бы возглавить федеральный список на выборах в Госдуму России осенью 2021 года.
Владимир Путин в числе лидеров партийного списка назвал главу МИД РФ Сергея Лаврова, главу Минобороны страны Сергея Шойгу. Также глава государства считает, что в верхушке федерального списка должны быть главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, детский омбудсмен Анна Кузнецова и сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева.
Министр обороны России Сергей Шойгу прокомментировал свое вхождение в список лидеров партии на выборах в ГД на съезде «Единой России».
«Начать хочу с благодарности за то доверие, которое высказал и выразил нам, мне наш президент Владимир Владимирович Путин, Верховный главнокомандующий. За доверие представлять нашу партию на выборах в Государственную думу. Это, конечно, большая, серьезная, ответственная задача. Если вы поддержите нас по включению в партийный список, то мы постараемся сделать все, чтобы это доверие оправдать», - цитирует его «Звезда».
Интересна ситуация, которая развивается вокруг кандидатуры главного врача ГКБ №40 в Коммунарке Дениса Проценко.
Еще три дня назад он отказывался участвовать в выборах в Госдуму по федеральному списку от «Единой России».
«Я не чувствую в себе того потенциала, законотворческого, пусть даже в области здравоохранения. Я очень надеюсь, что я на своём месте и делают то, что должен делать2, — заявил Проценко в интервью RT Россия 15 июня.
Однако, на ХХ съезде «Единой России» его кандидатура, предложенная президентом, вошла в первую пятерку партии.
Отдельного упоминания заслуживает факт того, что председатель «Единой России» Дмитрий Медведев не оказался в предвыборном списке. Он будет вести думскую кампанию в статусе главы политической силы.
«В предвыборном списке его не будет, он будет вести думскую кампанию в качестве председателя», - сообщает РИА Новости со ссылкой на собеседника в партии.
Политолог Марат Баширов назвал кандидатов ЕР от президента России «великолепной пятеркой».
«Великолепная пятерка: два сансея, трое тех, кто своими руками строит социальное государство в России… Шойгу, Лавров, Кузнецова, Шмелева и Проценко. Симбиоз наставничества и новых лиц. Скептикам, считающим, что ЕР без Путина пустая, нанесён сокрушительный удар. Трансфер в действии. Шах и мат!», - заключил эксперт в своем Telegram-канале.
Политолог Алексей Чеснаков в своем Telegram-канале назвал выборы президентской пятерки от «Единой России» «программой защиты и заботы».
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