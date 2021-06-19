«Великолепная пятерка» единороссов Владимира Путина

Интересна ситуация, которая развивается вокруг кандидатуры главного врача ГКБ №40 в Коммунарке Дениса Проценко.

Еще три дня назад он отказывался участвовать в выборах в Госдуму по федеральному списку от «Единой России».

«Я не чувствую в себе того потенциала, законотворческого, пусть даже в области здравоохранения. Я очень надеюсь, что я на своём месте и делают то, что должен делать2, — заявил Проценко в интервью RT Россия 15 июня.

Однако, на ХХ съезде «Единой России» его кандидатура, предложенная президентом, вошла в первую пятерку партии.

Отдельного упоминания заслуживает факт того, что председатель «Единой России» Дмитрий Медведев не оказался в предвыборном списке. Он будет вести думскую кампанию в статусе главы политической силы.

«В предвыборном списке его не будет, он будет вести думскую кампанию в качестве председателя», - сообщает РИА Новости со ссылкой на собеседника в партии.

Политолог Марат Баширов назвал кандидатов ЕР от президента России «великолепной пятеркой».

«Великолепная пятерка: два сансея, трое тех, кто своими руками строит социальное государство в России… Шойгу, Лавров, Кузнецова, Шмелева и Проценко. Симбиоз наставничества и новых лиц. Скептикам, считающим, что ЕР без Путина пустая, нанесён сокрушительный удар. Трансфер в действии. Шах и мат!», - заключил эксперт в своем Telegram-канале.

Политолог Алексей Чеснаков в своем Telegram-канале назвал выборы президентской пятерки от «Единой России» «программой защиты и заботы».



