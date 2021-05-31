Песков: решения о том, что Путин возглавит список ЕР на выборах, не принималось

Решения о том, чтобы президент России Владимир Путин возглавил список «Единой России» на выборах в Госдуму, не принималось. Об этом рассказал в ходе брифинга в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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«Если какие-то решения будут приниматься, мы, разумеется, сразу вас проинформируем», - отметил официальный представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.

Политолог, экс-советник администрации президента России Олег Матвейчев ранее рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», при каком условии Владимир Путин возглавит партийный список перед осенними выборами.


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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:Единая РоссияВыборыДмитрий Песков
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