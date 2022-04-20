США расширили санкционный список по РФ
20 апреля 202220:42
Власти США расширили санкционный список в отношении РФ. Об этом сообщает американский Минфин.
Санкции, в частности, были введены против Транскапиталбанка.
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20 апреля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru