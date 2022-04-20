США расширили санкционный список по РФ

Власти США расширили санкционный список в отношении РФ. Об этом сообщает американский Минфин.

Санкции, в частности, были введены против Транскапиталбанка.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции Против РоссииСША
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