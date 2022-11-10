Великобритания заморозила российские активы на $21 млрд после начала СВО

Общая сумма российских активов, которые были заморожены в Великобритания после начала спецоперации на Украине, составляет 18,39 млрд фунтов стерлингов (20,95 млрд долларов), сообщает пресс-служба Управления по осуществлению финансовых санкций Соединенного Королевства.

Песков прокомментировал шансы вернуть замороженные Западом российские резервы

В докладе ведомства также отмечается, что, по состоянию на сентябрь 2021 года, объём замороженных российских активов оценивался в 44,5 млрд фунтов стерлингов (50,7 млрд долларов). Активы других государств, замороженных в Великобритании, составляет 12,4 млрд фунтов стерлингов (14,13 млрд долларов).

Ранее еврокомиссар Дидье Рейндерс допустил разморозку 300 млрд евро резервов России после начала восстановления Украины, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияРоссияСанкцииСанкции Против РоссииВеликобритания
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры