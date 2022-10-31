Песков прокомментировал шансы вернуть замороженные Западом российские резервы

Отвечая на вопрос, есть ли надежда на возврать этих резервов, он отметил, что «надежда умирает последней».

«Учитывая, что речь идёт о международном акте воровства, нарушение всего и вся, всех международных правил и законов, то, конечно, мы будем продолжать отстаивать наши интересы. Надежда умирает последней", - сказал представитель Кремля.

Ранее еврокомиссар Дидье Рейндерс допустил разморозку €300 млрд резервов России после начала восстановления Украины, сообщает RT.

