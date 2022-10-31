Песков прокомментировал шансы вернуть замороженные Западом российские резервы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков завил, что заморозка Западом золотовалютных резервов России является «международным актом воровства», сообщает РИА Новости.
Отвечая на вопрос, есть ли надежда на возврать этих резервов, он отметил, что «надежда умирает последней».
«Учитывая, что речь идёт о международном акте воровства, нарушение всего и вся, всех международных правил и законов, то, конечно, мы будем продолжать отстаивать наши интересы. Надежда умирает последней", - сказал представитель Кремля.
Ранее еврокомиссар Дидье Рейндерс допустил разморозку €300 млрд резервов России после начала восстановления Украины, сообщает RT.
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