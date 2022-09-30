Великобритания закроет России доступ к услугам в сфере IT и инженерии

Россия лишится доступа к услугам британских инженерных, архитектурных, аудиторских, юридических, рекламных и IT-компаний, сообщает пресс-служба МИД Великобритании.

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В сообщении говорится, что РФ импортирует из стран «Большой семёрки» (G7) 77% таких услуг. Таким образом, ввод ограничений закроет России «доступ к профессиональным услугам мирового класса», в том числе, аудиторским и рекламным, а также «существенно затруднит развитие ключевых отраслей российской промышленности».

«По примерным оценкам, 80% осуществляемого Россией импорта аудиторских, бухгалтерских услуг и услуг в сфере налогового консультирования приходится на Соединенное Королевство, ЕС и США, эти меры будут способствовать дальнейшему подрыву возможностей российского бизнеса вести конкуренцию на международном рынке», - отмечается в заявлении.

Кроме того, запрещается экспорт из Великобритании в Россию почти 700 видов товаров, критически важных для работы российского производственного сектора.

Ранее премьер-министр Великобритании Лиз Трасс призвала страны Запада продолжать вводить санкции против России, не обращая внимания на высказывания президента РФ Владимира Путина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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