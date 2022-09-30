США ввели новый пакет санкции против России
США ввели новый пакет антироссийских санкций, сообщает пресс-служба американского Министерства финансов.
В частности, в «чёрный» список попали члены семей министра обороны Сергея Шойгу, замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева, главы Росгвардии Виктора Золотова, премьер-министра РФ Михаила Мишустина, спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, мэра Москвы Сергея Собянина и губернатора Санкт-ПетербургаАлександра Беглова.
Также ограничения введены в отношении вице-премьера Александра Новака, главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной и её заместителя Ольги Скоробогатовой.
Попали в санкционный список 169 членов Совета Федерации РФ, а также 109 депутатов Госдумы РФ, которые ранее избежали рестрикций за поддержку признания ДНР и ЛНР.
Кроме того, за нарушение мер экспортного контроля в отношении РФ под новые антироссийские санкции подпали 57 компаний, в том числе базирующиеся в России, Китае, Армении и Белоруссии.
Госдеп США, в свою очередь, ввёл визовые ограничения против 910 лиц, в том числе представителей военных кругов России и Белоруссии.
Ранее санкционный список расширила Великобритания, в него была внесена глава Центробанка России Эльвира Набиуллина, сообщает RT.
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