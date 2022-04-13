Великобритания ввела запрет на импорт чугуна и стали из России
13 апреля 202215:00
Великобритания объявила о запрете с 14 апреля импорта российских чугуна и стали, сообщает пресс-служба британского МИД.
В сообщении говорится, что с этой же даты также запрещается экспорт в Россию квантовых технологий и передовых материалов.
Ранее Великобритания объявила о расширении санкционного списка, в который были внесены ещё 206 физических и юридических лиц из России, сообщает RT.
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13 апреля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru