Великобритания ввела запрет на импорт чугуна и стали из России

Великобритания объявила о запрете с 14 апреля импорта российских чугуна и стали, сообщает пресс-служба британского МИД.

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В сообщении говорится, что с этой же даты также запрещается экспорт в Россию квантовых технологий и передовых материалов.

Ранее Великобритания объявила о расширении санкционного списка, в который были внесены ещё 206 физических и юридических лиц из России, сообщает RT.

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