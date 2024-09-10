Великобритания ввела санкции против ВКС России

Власти Великобритании ввели санкции в отношении Воздушно-космических сил (ВКС) РФ. Об этом сообщает пресс-служба британского МИД.

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«ВКС участвуют или участвовали в дестабилизации, подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины», - говорится в заявлении.

Также в ведомстве указали, что в «чёрный» список попали 924-й Государственный центр беспилотной авиации и командование военно-транспортной авиации.

Ранее власти Великобритании расширили санкции против Ирана за якобы поддержку России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба госкорпорации "Ростех"
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