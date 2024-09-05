«Санкции и полмиллиарда»: В отрасли объяснили перенос выпуска самолета «Байкал»
Юрий Сытник заявил НСН, что цена самолета составляет 486 миллионов рублей, а перевозить он будет девять пассажиров.
Перенос выпуска самолета «Байкал» связан с высокой ценой, а также особенностями борта, который значительно отличается от Airbus и Superjet, заявил заслуженный пилот России Юрий Сытник в беседе с НСН.
Сдвиг сроков создания регионального самолета «Байкал» связан с необходимостью импортозамещения двигателя и винта в составе лайнера после введения антироссийских санкций 2022 года, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров журналистам в кулуарах ВЭФ-2024. После этого вице-премьер Трутнев заявил, что подрядчика по созданию самолета «Байкал» нужно сменить. Сытник объяснил перенос запуска серийного производства.
«Сегодня говорить о серийном производстве рано, цена составляет 486 миллионов рублей. Airbus, допустим, перевозит 200 пассажиров, Superjet перевозит от 70 до 100, а «Байкал» перевозит девять пассажиров. Эти самолеты стоят в районе 50-60 миллионов долларов. Сколько будет билет стоить на «Байкал»? А еще нужны деньги, чтобы ремонтировать, платить зарплату пилотам, инженерам и так далее. Об этом надо тоже подумать», - отметил он.
По его словам, «Байкалу» требуется особое обслуживание, в условиях санкций это не так просто.
«Самолету нужна особая площадка, он не может летать с грунта, у него очень сложное обслуживание. А предполагается, что этот самолет будет летать на север. Как эксплуатировать самолет с такой ценой? Сроки меняют из-за этого. Да, нужны детали, нужны испытания и сертификация. Пусть делают, переделывают двигатели, просто нужно учитывать все сложности, ставить адекватные сроки, все списывают на санкции. Но про санкции все давно все знают», - заключил собеседник НСН.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил ускорить создание пассажирской версии легкого многоцелевого самолета «Байкал» и запустить его серийное производство в ближайшее время, напоминает «Радиоточка НСН».
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