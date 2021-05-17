ЕС на год продлил санкции против россиян за киберпреступления
Евросоюз на год продлил действие санкций против граждан России, несущих, по мнению руководства ЕС, ответственность за кибератаки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Совета ЕС.
Режим ограничений против причастных к кибератакам против ЕС или "входящих в него государств" будет действовать еще один год, до 18 мая 2022 года. В перечень включены восемь физическим и четыре юридических лица. Европейские активы этих лиц заморожены, им также запрещен въезд на территорию ЕС. Также граждане ЕС не смогут "предоставлять средства" тем, кто попал под действие санкций.
Данный режим начал работать 30 июня 2020 года. Под ограничения попали граждане РФ, КНР и КНДР. В ноябре 2020 года ЕС и Великобритания включили в санкционный перечень двух граждан России, включая начальника Главного управления Генштаба ВС РФ Игоря Костюкова, а также главу "85-го Главного центра специальных служб Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации". По мнению руководства ЕС, эти люди якобы причастны к кибератаке на Бундестаг, прошедшей в 2015 году.
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