Великобритания ввела санкции против пяти россиян из-за дела Кара-Мурзы
Власти Великобритании объявили санкциях в отношении пяти граждан России из-за дела признанного в РФ иноагентом публициста Владимира Кара-Мурзы.
В заявлении британского МИД уточняется, что в «чёрный» список попали судья Басманного суда Москвы Елена Ленская, следователи Денис Колесников и Андрей Задачин, а также два сотрудника ФСБ РФ - Александр Самофал и Константин Кудрявцев.
Ранее депутаты Европарламента приняли резолюцию с призывом освободить Владимира Кара-Мурзу, приговорённого к 25 годам колонии строгого режима, а также других политзаключённых, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru