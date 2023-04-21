Великобритания ввела санкции против пяти россиян из-за дела Кара-Мурзы

Завершается строительство двух путепроводов на пересечении первого участка Южной рокады с МСД

Искусственный интеллект помог столичным терапевтам поставить более 10 миллионов диагнозов

Более 100 тысяч мусульман пришли сегодня на молитву к Соборной мечети по случаю Ураза-байрама

Из-за проведения соревнований в субботу будут перекрывать участки Лужнецкой и Фрунзенской набережных

В предстоящие выходные температура в Москве поднимется до 20 градусов тепла