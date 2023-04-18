Послу Великобритании в России заявили решительный протест
Российские власти выразили решительный протест послу Великобритании Деборе Броннерт в связи с её высказываниями и провокационными заявлениями руководства британского внешнеполитического ведомства, сообщает пресс-служба МИД РФ.
В сообщении говорится, что подобное неуважительное поведение, продемонстрированное после вынесения Мосгорсудом приговора Владимиру Кара-Мурзе (признан иностранным агентом в РФ) по делу о госизмене и распространении фейков о ВС РФ, в Москве расценивают как «грубое вмешательство во внутренние дела России».
В МИД РФ подчеркнули, что россиянин, имеющий также иное гражданство, рассматривается российскими властями только как гражданин России, поэтому наличие у Кара-Мурзы британского подданства в российском правовом поле «юридически ничтожны».
«Считаем абсолютно неприемлемыми попытки официальных лиц Великобритании поучать Россию в вопросах соблюдения прав человека, тем более что циничное и пренебрежительное отношение Лондона к правочеловеческому досье хорошо известно в мировом сообществе», - заключили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Ранее в МИД России были вызваны послы США, Великобритании и Канады, в связи с грубым вмешательством во внутренние дела России и деятельностью, не соответствующей дипломатическому статусу, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru