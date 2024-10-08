Великобритания ввела санкции против начальника войск РХБЗ Кириллова

Власти Великобритании ввели санкции против Российских войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). Об этом сообщает пресс-служба британского правительства.

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Также Лондон внёс в «чёрный» список главу РХБЗ Игоря Кириллова, обвинив его в якобы распространении дезинформации.

Кроме того, санкции введены против двух лабораторий Минобороны РФ за якобы «оказание поддержки в разработке и развертывании» химического оружия для использования на в зоне проведения спецоперации на Украине.

«Великобритания заявляет о грубом нарушении Россией Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) и призывает Москву немедленно прекратить любую подобную деятельность», - говорится в заявлении британского кабмина.

Ранее Кириллов заявил, что Украина готовит провокацию, чтобы обвинить Россию в использовании отравляющих веществ в ходе специальной военной операции, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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