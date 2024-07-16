ОЗХО: Запад намерен выдвинуть обвинения против РФ в применении химоружия

Западные страны намерены обвинить Москву в применении химоружия, сообщает РИА Новости со ссылкой на постоянного представителя РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимира Тарабрина.

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По его словам, Запад пытается подтолкнуть технический секретариат организации выдвинуть соответствующие обвинения. Отмечается, что Москва всячески этому противодействует и предоставляет конкретные факты, подтверждающие несостоятельность таких усилий.

Ранее в Минобороны заявили, что Запад готовится обвинить Россию в применении химоружия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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