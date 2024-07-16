ОЗХО: Запад намерен выдвинуть обвинения против РФ в применении химоружия
Западные страны намерены обвинить Москву в применении химоружия, сообщает РИА Новости со ссылкой на постоянного представителя РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимира Тарабрина.
По его словам, Запад пытается подтолкнуть технический секретариат организации выдвинуть соответствующие обвинения. Отмечается, что Москва всячески этому противодействует и предоставляет конкретные факты, подтверждающие несостоятельность таких усилий.
Ранее в Минобороны заявили, что Запад готовится обвинить Россию в применении химоружия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru