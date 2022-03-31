В США смягчили санкции против российской продукции для сельского хозяйства
США фактически выведут российские минеральные удобрения из-под санкций, введенных на фоне специальной военной операции РФ на Украине. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на генеральную лицензию американского Управления по контролю за иностранными активами.
В документе удобрения были включены в список жизненно необходимых продуктов, отмечает Ura.ru. В нем также значатся сельскохозяйственная продукция, медицинские изделия и лекарства.
По словам источников газеты среди российских производителей, решение американской стороны — важный сигнал, который могут принять во внимание союзники Вашингтона.
Между тем эксперты прогнозируют снижение урожайности в Европе и рост цен на сельхозпродукцию на фоне запрета на экспорт российских удобрений и возможного отказа от энергоносителей из РФ, отмечает телеканал «360».
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