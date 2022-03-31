В США смягчили санкции против российской продукции для сельского хозяйства

В документе удобрения были включены в список жизненно необходимых продуктов, отмечает Ura.ru. В нем также значатся сельскохозяйственная продукция, медицинские изделия и лекарства.

По словам источников газеты среди российских производителей, решение американской стороны — важный сигнал, который могут принять во внимание союзники Вашингтона.

Между тем эксперты прогнозируют снижение урожайности в Европе и рост цен на сельхозпродукцию на фоне запрета на экспорт российских удобрений и возможного отказа от энергоносителей из РФ, отмечает телеканал «360».

