Великобритания ввела санкции против Мантурова и Памфиловой

В сообщении говорится, что всего в новый «чёрный» список попали 22 российских должностных лица, которые «продвигали и обеспечивали призыв граждан на военную службу». Санкции против Мантурова ввели в связи с тем, что он, по мнению британского МИД, «курирует оружейную промышленность РФ и отвечает за оснащение мобилизованных войск».

Также ограничение введены против 10 губернаторов и глав регионов, в том числе Дагестана, Ингушетии и Калмыкии. Кроме них под санкции попали директор ФСИН России Аркадий Гостев и руководитель УФСИН по Ростовской области Дмитрий Безруких, которых МИД Великобритании обвиняет в сотрудничестве с олигархом Евгением Пригожиным и содействии в найме заключённых в ЧВК «Вагнер».

Кроме того, в «чёрный» список внесли председателя Центризбиркома РФ Эллу Памфилову и главу областной избирательной комиссии в Ростове Андрея Бурова. Власти Великобритании назвали их «ответственными в организации референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях», а также обвинили «в активной поддержке мобилизации» в России.

Ранее Совет ЕС утвердил, что обход антироссийских санкций становится уголовно наказуемым преступлением в Европе. Как передаёт ОТР, вторым шагом станет соответствующая директива Еврокомиссии.

