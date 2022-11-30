Великобритания ввела санкции против Мантурова и Памфиловой
Власти Великобритании расширили санкционный список в отношении России, включив в него вице-премьера, главу Минпромторга РФ Дениса Мантурова, сообщает пресс-служба МИД Соединённого Королевства.
В сообщении говорится, что всего в новый «чёрный» список попали 22 российских должностных лица, которые «продвигали и обеспечивали призыв граждан на военную службу». Санкции против Мантурова ввели в связи с тем, что он, по мнению британского МИД, «курирует оружейную промышленность РФ и отвечает за оснащение мобилизованных войск».
Также ограничение введены против 10 губернаторов и глав регионов, в том числе Дагестана, Ингушетии и Калмыкии. Кроме них под санкции попали директор ФСИН России Аркадий Гостев и руководитель УФСИН по Ростовской области Дмитрий Безруких, которых МИД Великобритании обвиняет в сотрудничестве с олигархом Евгением Пригожиным и содействии в найме заключённых в ЧВК «Вагнер».
Кроме того, в «чёрный» список внесли председателя Центризбиркома РФ Эллу Памфилову и главу областной избирательной комиссии в Ростове Андрея Бурова. Власти Великобритании назвали их «ответственными в организации референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях», а также обвинили «в активной поддержке мобилизации» в России.
Ранее Совет ЕС утвердил, что обход антироссийских санкций становится уголовно наказуемым преступлением в Европе. Как передаёт ОТР, вторым шагом станет соответствующая директива Еврокомиссии.
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