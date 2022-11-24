Урсула фон дер Ляйен: Европейский Союз готовит новый пакет санкций против России
ЕС полным ходом работает над девятым пакетом санкций против России в ответ на вооруженный конфликт на Украине. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Финляндию, сообщает агентство Reuters.
«И я уверена, что очень скоро мы одобрим потолок цен на российскую нефть с G7 и другими крупными партнерами», — добавила глава Еврокомиссии.
Девятый пакет санкций против России может быть сосредоточен на широком круге физических лиц. Ожидается, что в него попадут «российские чиновники, журналисты, руководители компаний и другие лица», связанные с Кремлем.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал санкционную политику ЕС «шагом к войне», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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