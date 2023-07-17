Великобритания ввела санкции против Кравцова и Любимовой

Правительство Великобритании объявило о вводе санкций в отношении министра просвещения РФ Сергея Кравцова и главы российского Минкультуры Ольги Любимовой.

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Астахов
ТЕГИ:СпецоперацияСанкции Против РоссииВеликобританияМинпросветМинкультуры

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