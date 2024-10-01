Великобритания ввела санкции против хакеров из группировки Evil Corp

В заявлении уточняется, что в санкционный список попали Артем Якубец, Виктор Якубец, Игорь Турашев, Александр Рыженков, Сергей Рыженков, Эдуард Бендерский, Дмитрий Смирнов, Дмитрий Слободской, Кирилл Слободской, Денис Гусев, Иван Тучков, Андрей Плотницкий, Алексей Щетинин, Беят Рамазанов и Вадим Погодин.

По мнению британских властей, Evil Corp причастны к кибератакам, как в отношении госсектора Великобритании, так и по всему миру. С помощью программ-вымогателей он заработали сотни млн долларов. Также в Лондоне считают, что группировка якобы связана с Россией.

Ранее семь россиян из британского списка также попали по санкции США. Это Эдуард Бендерский, Вадим Погодин, Беят Рамазанов, Александр Рыженков, Сергей Рыженков, Алексей Щетинин и Виктор Якубец, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

