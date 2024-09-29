Хакеры украли более 4 тысяч подарочных сертификатов «Детского мира»

Хакеры украли около 4,5 тысячи подарочных сертификатов «Детского мира», сообщает РИА Новости.

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По данному факту расследуется уголовное дело. Злоумышленники проникли на сайт магазина, который взломали.

Хакеры получили доступ к номерам и ПИН-кодам электронных карт, фактически завладев правом на их использование.

Ранее хакеры перехватили аварийную частоту российских самолетов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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