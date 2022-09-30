NBC: США введут санкции против России за присоединение новых регионов

США объявят в пятницу о новых санкциях в отношении России, огарничения будут введены за присоединение новых регионов, сообщает NBC.

Новость дополняется...

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
ТЕГИ:СпецоперацияСанкции СШАСанкции Против РоссииРоссияСША
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры