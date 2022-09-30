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Путин: у России ценности другие, чем у Запада

Путин: За нами правда, за нами Россия

Путин подписал договоры о вхождении в состав РФ ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей

Путин: Россия будет защищать свою землю всеми имеющимися средствами

NBC: США введут санкции против России за присоединение новых регионов

В ЕС заявили о непризнании референдумов по присоединению к России новых территорий

Кадыров заявил, что доволен действиями бойцов из Чечни

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США объявят в пятницу о новых санкциях в отношении России, огарничения будут введены за присоединение новых регионов, сообщает NBC.

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