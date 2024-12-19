Великобритания ввела санкции против главы МВД Грузии

Власти Великобритании ввели санкции в отношении главы МВД Грузии Вахтанга Гомелаури. Об этом сообщает пресс-служба британского правительства.

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Отмечается, что рестрикции были введены за применённое полицией «непропорциональное насилие против протестующих». В Лондоне считают эти действия «равносильными нарушению права человека».

В сообщении говорится, что по данной причине санкции также были введены против замглавы грузинского МВД Александра Дарахвелидзе и главы департамента полиции Тбилиси МВД Грузии Сулхана Тамазашвили.

Ранее глава МИД Соединённого Королевства Дэвид Лэмми заявил, что власти Великобритании приняли решение приостановить все программы помощи Грузии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Александр Патрин
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