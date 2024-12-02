Основателю партии «Грузинская мечта» Иванишвили запретили въезд в Литву

Власти Литвы запретили въезд в страну основателю правящей партии «Грузинская мечта» Бидзине Иванишвили. Об этом в своих соцсетях заявил глава МИД республики Габриэлюс Ландсбергис.

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По его словам, въезд в Литву также запретили 10 чиновникам МВД Грузии, в том числе главе министерства Вахтангу Гомелаури.

Как пояснил Ландсбергис, указанным лицам «отказано во въезде в Литву в связи с ответственностью за нарушение прав человека».

Ранее Литва, Латвия и Эстония объявили о намерении ввести национальные санкции против тех, кто подавлял законные протесты в Грузии, сообщает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА новости//Александр Имедашвили
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