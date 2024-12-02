Основателю партии «Грузинская мечта» Иванишвили запретили въезд в Литву

По его словам, въезд в Литву также запретили 10 чиновникам МВД Грузии, в том числе главе министерства Вахтангу Гомелаури.

Как пояснил Ландсбергис, указанным лицам «отказано во въезде в Литву в связи с ответственностью за нарушение прав человека».

Ранее Литва, Латвия и Эстония объявили о намерении ввести национальные санкции против тех, кто подавлял законные протесты в Грузии, сообщает РЕН ТВ.

