Основателю партии «Грузинская мечта» Иванишвили запретили въезд в Литву
Власти Литвы запретили въезд в страну основателю правящей партии «Грузинская мечта» Бидзине Иванишвили. Об этом в своих соцсетях заявил глава МИД республики Габриэлюс Ландсбергис.
По его словам, въезд в Литву также запретили 10 чиновникам МВД Грузии, в том числе главе министерства Вахтангу Гомелаури.
Как пояснил Ландсбергис, указанным лицам «отказано во въезде в Литву в связи с ответственностью за нарушение прав человека».
Ранее Литва, Латвия и Эстония объявили о намерении ввести национальные санкции против тех, кто подавлял законные протесты в Грузии, сообщает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru