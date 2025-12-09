Великобритания ввела санкции против философа Дугина

Также в «чёрный» список включили Российский фонд защиты и поддержки прав соотечественников, проживающих за рубежом, Европейский информационный ресурс «Голос», Военно-аналитический центр «Рыбарь» и его руководитель Михаил Звинчук.

Уточняется, что всего Лондон расширил свой антироссийский санкционный список на семь позиций.

Ранее лидер рок-группы «Ва-Банкъ» Александр Скляр заявил, что введённые против него санкции никак не повлияли на его жизнь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

