Австралия ввела новые санкции против России
Австралия ввела новый пакет санкций в отношении России. Об этом заявила глава австралийского МИД Пенни Вонг, сообщили во внешнеполитическом ведомстве.
«Австралия в координации с международными партнерами вводит целевые финансовые санкции еще на шесть организаций», — указала министр.
По словам Вонг, РФ якобы сотрудничает в военной сфере с КНДР, углубление этого взаимодействия имеет «серьезные последствия» для безопасности Европы, Корейского полуострова, Индо-Тихоокеанского региона. Министр указала, что Австралия и ее партнеры продолжат работать над привлечением Москвы и Пхеньяна «к ответственности».
Ранее Новая Зеландия ввела новые санкции против России, ограничения касаются 28 физических и 14 юридических лиц, напоминает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru