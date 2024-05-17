Австралия ввела новые санкции против России

Австралия ввела новый пакет санкций в отношении России. Об этом заявила глава австралийского МИД Пенни Вонг, сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

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«Австралия в координации с международными партнерами вводит целевые финансовые санкции еще на шесть организаций», — указала министр.

По словам Вонг, РФ якобы сотрудничает в военной сфере с КНДР, углубление этого взаимодействия имеет «серьезные последствия» для безопасности Европы, Корейского полуострова, Индо-Тихоокеанского региона. Министр указала, что Австралия и ее партнеры продолжат работать над привлечением Москвы и Пхеньяна «к ответственности».

Ранее Новая Зеландия ввела новые санкции против России, ограничения касаются 28 физических и 14 юридических лиц, напоминает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости
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