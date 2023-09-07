Великобритания ввела санкции против 11 граждан РФ

Лондон объявил о вводе санкций против 11 граждан России, обвиняемых в киберпреступлениях, сообщает пресс-служба МИД Великобритании.

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ФОТО: РИА Новости
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