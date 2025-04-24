Великобритания ввела новый пакет санкций против РФ
Власти Великобритании ввели новый пакет антироссийских санкций. Об этом сообщает пресс-служба британского посольства в Москве.
Отмечается, что в новый «чёрный» список внесли 150 торговых рестрикций против России. В частности, под запрет попали некоторые технологии, химикаты, электроника, машинное оборудование, металлы, программное обеспечение для разведки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений.
«Мы также полностью запрещаем ввоз в Россию контроллеров для видеоигр, чтобы предотвратить их использование для управления дронами», — указал министра по делам Европы и Северной Америки Стивен Даути.
Ранее МИД РФ заявил, что 21 члену британского парламента запретили въезд в Россию, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России увеличат лимит страховых выплат по сберегательным сертификатам
- СМИ: Мужчина попытался поджечь здание ФСБ на Лубянке
- Lorde представила новую песню в нью-йоркском парке
- Объем переводов через СБП вырос вдвое с начала года
- В Москве могут апробировать ЕГЭ по экспериментальной части некоторых предметов
- Генпрокуратура отменила реабилитацию десяти японцев — участников Второй мировой войны
- Кабмин направит на поддержку жителей Курской области еще более 1,3 млрд рублей
- В Петербурге открылся фестиваль молодых кинематографистов «Белые ночи»
- СМИ: Microsoft начала платить неэффективным сотрудникам за их самоувольнение
- В Индии обвинили Пакистан в подготовке теракта в Кашмире
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru