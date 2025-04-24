Великобритания ввела новый пакет санкций против РФ

Отмечается, что в новый «чёрный» список внесли 150 торговых рестрикций против России. В частности, под запрет попали некоторые технологии, химикаты, электроника, машинное оборудование, металлы, программное обеспечение для разведки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений.

«Мы также полностью запрещаем ввоз в Россию контроллеров для видеоигр, чтобы предотвратить их использование для управления дронами», — указал министра по делам Европы и Северной Америки Стивен Даути.

Ранее МИД РФ заявил, что 21 члену британского парламента запретили въезд в Россию, сообщает RT.

