Рубио опроверг обсуждение отмены санкций против «Северного потока-2»

Госсекретарь США Марко Рубио опроверг сообщения о том, что Вашингтон обсуждает отмену санкций в отношении газопровода «Северный поток-2». Об этом политик написал в соцсети Х.

Ранее издание Politico сообщило, что в Белом доме якобы говорят о снятии санкций с трубопровода и других российских активов в Европе в рамках переговоров по конфликту на Украине, напоминает 360.ru.

«Это однозначно ложно. Ни [спецпосланник президента США] Стив Уиткофф, ни я не вели никаких переговоров о снятии санкций с России в рамках сделки с Украиной», — написал Рубио.

Госсекретарь подчеркнул, что это «журналистская халатность» и призвал издание полностью отозвать этот вымысел, если у редакции есть «хоть капля честности».

